世界衛生組織已經將新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情宣佈為全球衛生緊急事件，目前人類所知尚少，不少輿論將其與2003年爆發的SARS疫情做相互對照。除此之外，大家也關心這次疫情會如何結束？而這也顯得先前對抗SARS的2大因素，值得借鑑，包括嚴格隔離、天氣轉暖。

2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）引起的病毒中間宿主雖然沒確定，根據《今日頭條》報導，人類17年前成功對抗SARS的要素，其中最重要的是一個因素是「嚴格隔離」。

非典型病毒通過呼吸道分泌物排出體外，再藉由噴、飛沫等方式傳播。因為這種病毒沒有細胞結構，無法獨立生存，必須要有宿主（即感染者）才能生存。病毒一旦離開原宿主，找不到新的宿主寄生，就會死亡。因此，嚴格隔離成為消滅非典的第一個重要手段。

第二因素則須要與天氣配合，有相關專家提出看法，預期新型冠狀病毒會與流感相同，當天氣熱疫情會下降。冠狀病毒雖然傳染性很強，但對熱敏感，高溫會使其受到抑制，轉暖環境越來越不適合病毒生存。《今日頭條》報導指出，當年SARS爆發的時間也是在春節前，與現在新型冠病毒爆發的時間節點有著驚人相似。分析原因包括，一、大陸人春節前置辦年貨，各種野味成為其中重要一部分。第二、冬末早春氣溫較低，適合冠狀病毒生存繁殖。

(中時電子報)