鑽石公主號遊輪20名旅客檢測後確診武漢肺炎，其中一人為台灣人。該郵輪1月31日曾停靠基隆港一天，去過一些知名景點，基隆港5日連兩天展開消毒。有民眾對此產生恐慌，振興醫院感染科主任李明政表示，只要跟感染者距離1公尺以上，就沒有感染之虞。

李明政在政論節目《新聞面對面》指出，武漢肺炎的傳播方式當然是以口沫、唾液或接觸感染，但要有長時間以及近距離的密切接觸，才有可能發生傳染；像跟感染者距離1公尺以上，就沒有感染之虞。

李明政點出，全面大消毒是必要，還要去追鑽石公主號遊輪遊客去過哪些地方，接觸到哪些人，這些人需不需要自主健康管理、居家檢疫或居家隔離14天，這要由政府機關去斷定安排。台灣目前還沒有社區感染，所以一定要留意這些郵輪出來的人，是否會導致社區感染，防社區感染對台灣非常重要。

武漢大學人民醫院和中國科學院武漢病毒研究所聯合研究發現，在肺炎病患的糞便和肛門拭子檢體裡，也發現病毒。李明政對此表示，糞便存在病毒，雖有檢查到，但不代表它會發生糞口傳染，現在還未證實。

(中時電子報)