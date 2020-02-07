武漢肺炎持續升溫，打亂國人近期出國差旅行程，有鑑於地球村效應，跨國旅遊及商務往來絡繹不絕，新安東京海上產險在疫情嚴峻下，所有旅平險及旅遊不便險等相關商品均持續提供投保服務，同時建議國人在出行期間除做好自我防護措施外，更應該及早做好相應的風險管理，務必投保相關旅行綜合保險。

新安東京海上產險發言人呂文泉表示，為讓民眾安心遠行，即使陸委會已宣布中國大陸旅遊警示燈號為「紅色」，在其他國家未調升狀況下，強烈建議只要出國規畫，民眾就該先投保旅平險及不便險。

當前往未被列為疫區的國家(目前僅中國大陸為疫區)，遇上因疫情導致班機取消或延誤達4小時以上，即可向保險公司依照保單條款申請理賠；另外，旅平險有加保海外突發疾病住院醫療、緊急救援者，呂文泉表示，保險公司未將武漢肺炎列除外不保，只要符合海外突發疾病門診、住院醫療保險，出發前180天，無該疾病之就診紀錄及緊急救援的保障項目，同樣可依照保單條款之約定申請理賠。

秉持關懷保戶立場，富邦產險放寬旅遊不便險及醫療險理賠認定，不主張不便險中「五、因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者。」之除外條款，行程延誤時數達保單約定者即可理賠，醫療險亦提高給付規格。

針對武漢肺炎所致之影響，富邦產險已啟動關懷保戶措施，並於官網公告因應武漢肺炎的保險理賠應變作法，從優放寬旅遊不便險行程延誤不保事項「五、因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者」之認定。

意即不論旅遊當地(含轉機地)政府或台灣是否正式公告停航，保戶卻仍須繼續行程時，行程延誤時數符合保單約定者，將可獲得理賠；但若保戶於此時決定取消旅程，但已經投保的旅平險者，可向富邦產險申請全額退費。

在健康醫療方面，如已投保定額住院醫療保險者，因確診罹患武漢肺炎而住院接受診療，療程中若入住「負壓隔離病房」，將比照加護病房之標準升等給付；另有購買外科手術保障的保戶，因治療必要施行插管處置，則比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶的保障規格。

富邦產險建議，民眾應參考旅遊警示及燈號相關資訊，如果無法避免遇上出差或海外行程，務必提前做好適足的保險規劃，投保時應注意所購買的「旅行平安險」與「旅遊不便險」中是否包含「海外突發疾病保險」與「緊急救援費用保險」，在國外遇到緊急事故時才能立即獲得醫療協助及轉送回國等服務。

(中時 )