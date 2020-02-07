磐鈺營建機構總經理張立杰（左）、業務經理周照乾表示，「磐鈺．大膳哲哲」是創造超乎預期的價值，安全高標的品質的新建案。（盧金足攝）

「磐鈺．大膳哲哲」不同於一般接待中心，以策展方式規畫，呈現環保、減廢、綠化與永續的精神。（盧金足攝）

磐鈺營建機構總經理張立杰強調，「磐鈺．大膳哲哲」打造台中市宜居的住宅環境。（盧金足攝）

磐鈺營建機構繼在台中市五期成功順銷「磐鈺雲華」，在南區新推出的「大膳哲哲」銷售熱烈。（盧金足攝）

「磐鈺．大膳哲哲」提供精裝修服務，住戶只要帶著一卡皮箱就能輕鬆入住。（盧金足攝）

磐鈺營建機構在台中市五期打造「磐鈺雲華」，甫勇奪二〇二〇年德國iF 最佳住宅建築設計大獎，六日在南區正式公開「磐鈺．大膳哲哲」，以藝術策展設計接待中心，實踐宜居、環保生活空間，貼心精裝修，只要一卡皮箱就能輕鬆住新房孑。

磐鈺營建機構總經理張立杰表示，「磐鈺．大膳哲哲」為磐鈺營建機構旗下第二棟大樓案，「雲華」投注七年時間與國際建築合作，成為城市建築地標。

在城市中創造自然！張立杰說，磐鈺的核心價值，從五期延伸至南區，希望藉由適切的建築規劃，發揮綠色建築的真正價值，在復興路與新和街口這片土地上，為磐鈺的家人、環境及居民帶來正面良善的影響力。

張立杰強調，磐鈺的核心價值理念，選在舊城區推案，這是最實際的接地氣，「我覺得這是很好的事情，大家為環境努力，也像在政府做都市更新」。

環保是全球潮流，他以「磐鈺．大膳哲哲」接待中心，思考創意，規劃策展方式，沒有多餘的隔間與裝飾，不會產生廢棄物，也能讓賞屋者實際了解不同思維的接待中心，感受整個空間感，建材盡量減少裝飾性的包覆，回歸到真實。

住宅規劃也特別著重中島和餐桌，張立杰說，現代人室內空間的生活行為，其實坐在客廳沙發的時間不多，不管是吃飯、陪小朋友畫圖，或者是工作，使用率最高的空間是餐桌。

張立杰表示，還提供室內裝修的標配風格，精裝修服務，一卡皮箱就可以搬進來住，「大膳哲哲」是一座懷抱生活理想的質感家宅，從餐桌到家人，從食堂到建築，每一張桌子都是盛載生活的容器，細數著未來的日子裡有多少事件可以被期待與發生。

他說，「大膳哲哲」以20年的生活提案，重新思索這樣的小宅型態，如何在有限的空間中，每一區都能創造多功能型態的公共設施，不因時代趨勢變化、孩童成長需求改變、單一使用項目規劃導致限定使用的彈性。

台中市府鼓勵開發商及建築師設計垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、複層式露台、鄰里設施等設施，發布「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，提供免計算容積樓地板或建築物高度等獎勵措施。

磐鈺建案走在宜居建築的前面，「大膳哲哲」仍然引導綠化宜居的潮流，強調以剛好的生活哲學，創造舒服的美學，從都市的角度，回到土地環境，再到住宅空間，富含時代應具備的美感與環境意識，「建築是一輩子的事，同時建築別人一輩子的生活」。

(中時 )