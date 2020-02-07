台股封關期間，「新型冠狀病毒」（武漢肺炎）疫情肆虐，資本市場大多籠罩在疫情延燒的黑天鵝陰影之下，來勢洶洶的疫情不但大幅提高市場波動，也重擊投資人的情緒，全球資本市場表現普遍下跌，農曆年過後開盤，台股重跌五．七五％，創下史上單日最大跌點，在肺炎疫情來勢洶洶的影響之下，對身處疫區的科技業台商首當其衝。

換個角度來看，科技的發展或許會受到影響而減緩發展的速度，但是不會因為短線上的逆風就停下腳步，去年以來炒得沸沸揚揚的５Ｇ仍處在發展的浪潮之上，半導體以及ＩＣ設計相關的需求尤其如此。而談到５Ｇ的發展，５Ｇ智慧型手機今年到底可以賣多好，確實將會成為影響半導體產業發展的關鍵因素，而要探究５Ｇ智慧型手機市況的最簡單方法，除了一月份在拉斯維加斯舉辦的ＣＥＳ二○二○美國最大國際消費性電子展外，二月份的世界行動通訊大會（ＭＷＣ）更是值得留意的焦點。

一直以來都被市場視作通訊科技領域相關應用風向球的二○二○年世界行動通訊大會，預計二月二十四～二十七日在西班牙的巴塞隆納盛大展開，來自全球的各大品牌磨刀霍霍、嚴陣以待，屆時各國際大廠也都將舉行相關新品的正式發表會，向市場一一展出自身最新的行動裝置技術，屆時就可以由市場的評價去進一步推斷後續５Ｇ智慧型手機的銷售狀況，當然也就有望再度帶動起科技產品的新應用話題熱潮。

ＭＷＣ為市場風向球

儘管全球智慧手機龍頭三星延續去年規劃，並未打算在ＭＷＣ展上公布自家最新的旗艦機款，但Sony已經確定將於整個展期的第一天舉辦新品發表會，目前各手機廠都已陸續發出ＭＷＣ期間舉辦發表會的邀請函，目前最熱門的記者會時段為正式展期的前一天，除了Nokia之外，還有小米、華為都將在同一天舉辦記者會，市場預期，小米可能發表小米10/10 PRO的國際版，而華為則是有望亮相新一代折疊機Mate Xs，非蘋陣營的新機齊發，確實有望帶動相關台廠供應鏈的活絡，包括：台積電、聯發科、神盾、愛普、GIS-KY、華通、健鼎、臻鼎ＫＹ等都榜上有名。（全文未完）

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(中時電子報)