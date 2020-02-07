武漢疫情不斷新增病例及中國封城措施從武漢、湖北部分城市到溫州、杭州到鄭州，都是在近半個月出現，令人心驚也措手不及。而各國相繼關閉中國航線以及台灣政府宣布湖北、浙江及廣東回台者須檢疫自我隔離；欲返回中國工作者要面臨工廠何時運作，以及在中國雇用工人能否回來工作都充滿不確定性。由於中國是全球第二大經濟體，出了這麼嚴重問題，對於全球經濟殺傷力必定不輕，中國經濟不要說今年要保六，恐怕未來都須面臨保五或保四。

那斯達克創歷史新高

而國際股市在中國股市未開紅盤之前就全面大跌（詳見附表），若以台股一月二十日封關至元月三十一日為止，中、港股市跌幅還是最大，都超過一成；其他像是阿根廷、俄羅斯、東南亞等，跌幅都超過四％，美國費半指數與中國連動不小，跌幅也高達六．六％，牽連到台股「護國神山」台積電，這段時間下跌六．六％；原本以為搶到台積電十四奈米訂單的中芯半導體，股價更是大跌超過十四％。至於韓國累計下跌也超過六％，其中三星一度大跌超過九％。而翻開技術線型看，新興市場跌破年線者不少，在年線之上的並不多，只有韓國、台灣、巴西、印度、墨西哥；歐洲股市也大多跌破季線。不過，在中國股市開紅盤後反映一天大跌就大反彈，至少沒有流動性問題，讓市場放下一顆心。最重要是美股強力反彈，若以農曆年至二月四日止， NASDAQ指數還上上漲一．○四％，創下歷史新高；標普小跌○．九六％，兩者都在所有均線之上。道瓊及費半指數則在季線之上。所以說，美股還是全球股市的救世主。

美股近期剛好公布財報，包括蘋果、微軟、亞馬遜、Netflix等表現都不錯，前三家公司總市值都衝破一兆美元，是人類歷史上第一次有四家公司同時登上一兆美元總市值（另一家是沙美石油），充分顯示美股的強勢多頭。總市值高就有併購及吸引人才的優勢條件，當然還有一個最作多的川普總統支撐。兩年前，川普開始對中國提高進口關稅，這兩年來邊打邊談，在農曆年前美中達成第一輪協議，主要也是美國調高關稅，中國輸美下降、廠商被迫外移，本來就有壓力；如今中國又發生驚天的武漢肺炎疫情，這下子美國若站在談判之場將更有利，兩大國角力下，接下就看美國臉色了，所以美股還是最強指標。農曆年至今這段時間內，股價小跌或是上漲者包括博通、蘋果、微軟、亞馬遜、Netflix、特斯拉、IBM、麥當勞、嬌生、英特爾、波音表現都還算強勢，其他如通訊股、信用卡雙雄、Lulu、嘉德寶等防守性較強，加上軍工股股價都相對較抗跌。而半導體股如美光、高通、臉書、應材、科沃、Skyworks、科磊、AMD等等，累計農曆年至今都下跌四至七％不等。顯然市場資金傾向保守，而向高總市值且具有競爭力股集中。當然，美國對中國飛機停飛，暗示中國疫情不容小覷，未來如何影響全經濟須持續觀察。只要標普及Nasdaq站在月線三二○○點及九二七○點之上就屬強勢。

中國出現流動性問題

中國股市三日開盤，盤前證監會就祭出禁止放空，且央行也透過市場釋出超過一兆人民幣以上救市，以穩定軍心，開盤後大多數個股還是大跌，周二、周三大反彈；倒是先跌的香港恆生及國企股在最近一周大跌後開始有個股如中芯半導體、小米、美團、吉利汽車、舜宇光學、京東通信、中國鐵塔以及三大金融股翻紅，稍微穩定人心。只是中國持續封城，對於汽車、餐飲、百貨等影響極大，電子業則有不少總部及工廠在武漢、浙江，未來最重要可能不是上游零組件，而是下游人力需求最多的代工廠鴻海手機代工大本營之一鄭州半封城，未來供應鏈是否順暢待觀察。中國首季乃至上半年經濟成長率下修是必然的，這是需要拉長時間來觀察。而上證指數跳空跌破年線最弱勢，農曆年前非常強勢以中小型及科技股為主的的深圳股市則跌至年線一六一五點附近，過年前股價持續創新高的匯頂、兆易、韋爾、深南、長電等補跌後又彈回高價區，後面的走勢將是中國科技股的重要參考。中國國家隊進場，政策不得不做多，但是對於疫情擴散以及工人回到崗位生產情況都是變數，不大可能股市一次就到底，未來一定是反覆打底，但是低點必須先出現。上證指數跌至去年八月起漲點二七三三點附近反彈，一旦站不上二九○○點，或將退向兩千六百點。深圳股市相對強勢，主要是國家積極扶植半導體股，一月以來諸如NOR的兆易、屏下指紋觸控的匯頂、合併豪威韋爾股份股價不斷創新高，都屬強勢股，是重要觀察點。（全文未完）

※全文請見《先探投資週刊2077期》有更多精彩當期內文

(中時電子報)