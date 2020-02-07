美國俄亥俄州一名男子日前一次收到5.5萬張帳單，郵差請他到郵局領件時，帳單被分裝進79箱，他開車跑了2趟才把帳單全部運回家。

美國一名男子一次收到5.5萬張帳單，當場傻眼。

綜合哥倫比亞廣播公司（CBS）地方電台WOIO、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國俄亥俄州男子凱恩（Dan Cain）日前被告知收到5.5萬份郵件，當他站在郵局大門口，郵差告訴他信件可能出不了門時，他還疑惑究竟發生了什麼事。於是他把車開到郵局後門，赫然看到幾個郵差用推車把2大箱、上頭有他家住址的郵件推出來，他說自己真的「驚呆了」。

箱子裡總共有5.5萬封信件，分裝進79個小箱子，每個箱子約有700封文件，他最後跑了2趟，才把所有信件載回家。根據估算，所有信件的郵資加起來恐超過30,000美元（約新台幣90萬元）。

不過傻眼的事情還在後頭，他發現這些信件全來自女兒大學學貸公司，每封信內容都一樣，是學貸的帳單，他突然意識到，必須把所有帳單退回去才行，這可能又是另一大工程，令他傷透腦筋。

所幸學貸公司後續告訴他，會親自取回所有帳單，並且承認公司郵件系統失誤才會造成不便。

(中時電子報)