被外界視為一再替大陸護航的世界衛生組織秘書長譚德塞，再次遭質疑為何不譴責大陸隱瞞疫情，對此他呼籲外界先暫停批評大陸處理疫情，「等事後審查、有所證據後再作批評」，並請會員國捐贈6億7500萬美元支援公衛體系薄弱的國家。

據《金融時報》4日報導，世界衛生組織（WHO）冠狀病毒緊急委員會成員、流行病學專家麥肯錫（John Mackenzie）指出在疫情爆發早期的1月，大陸當時曾舉辦地方政治會議，卻無新增確診病例，認為陸官方企圖將實際數字隱瞞一陣子，且北京的應對，應該受到譴責。

FT Exclusive: John Mackenzie of the WHO emergency committee on coronavirus has accused China of not reporting cases fast enough in the early stages of the outbreak, calling Beijing’s response ‘reprehensible’ https://t.co/7udXRVi8WG pic.twitter.com/eI5W2zFLbZ — Financial Times (@FinancialTimes) February 5, 2020

不過《南華早報》6日報導，對於媒體詢問對於麥肯錫先前評論的看法，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在WHO位於日內瓦總部的記者會上表示，只有在「事後審查」證明大陸在防範疫情上有所隱瞞或出錯的話，才可以做如此批評。他表示，「我再次表示，或許我們可以有事後審查來檢視大陸是否有所隱瞞...我們有科學家可以了解、調查並告訴我們真相」。

譚德塞表示，如果大陸實際上隱瞞病例，現在的確診病例將會比現在還要高。此外，他並呼籲WHO成員國捐贈6億7500萬美元的緊急計畫，以便支援公衛體系薄弱的低開發國家對抗病毒。

報導指出，這項緊急計畫是協助疫情容易爆發的低開發國防範疫情，包括限制病毒人傳人的措施、辨別確診病患與照顧，以及公共資訊宣傳支援等計畫。譚德塞表示，雖然這是一大筆錢，但如果不投資這些預先準備，事發後勢必會付出更多，並強調現在全球已為共同社群，希望大家能專注在今日採取的防疫行動。

此外，比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）表示，為了對抗造成武漢肺炎的新型冠狀病毒，承諾將投入高達1億美元（約新台幣30億元），資金將用於加強檢疫、隔離和治療，包括保護高風險人口，並研發疫苗和診斷程序。

(中時電子報)