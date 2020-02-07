查爾斯王子與卡蜜拉

在梅根與哈利王子淡出英國王室核心成員行列前，不時會和劍橋公爵夫婦威廉與凱特一起履行王室任務，當他們合體時，就成了英國人口中的「人氣4人組」。然而，梅根夫妻脫英，遠走加拿大後，這組合也散了。

不過，據《快報》（Express）和《國際商業時報》（International Business Times）報導，當凱特夫婦2月11日前往拉夫堡，探視國防醫療康復中心（Defence Medical Rehabilitation Centre）的工作人員和病患時，王儲查爾斯王子和卡蜜拉將會加入他們。

而英國獨立電視台（ITV）王室記者席普（Chris Ship）指出，這是十分罕見的。王室迷得知這個消息，反應各有不同，有人說，他們將組成新4人組。

I’m sure it’s unconnected to Harry & Meghan’s departure, but Charles, Camilla, William and Kate are all getting together for a rare joint engagement next Tuesday in Leicestershire at the @DNRCOfficial rehabilitation centre pic.twitter.com/e4beJnlv5o — Chris Ship (@chrisshipitv) February 3, 2020

自從梅根和哈利放飛，加上安德魯王子鬧出性奴醜聞，形象大壞，退出公眾視線後，凱特和威廉馬不停蹄地跑行程，工作負荷比以前大多了。分析認為，未來新4人組可能會較頻繁地合體，履行王室任務。

(中時電子報)