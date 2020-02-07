大陸當局6日突然宣布，對美國價值750億美元的數百項商品關稅全面砍半，預計2月14日起生效。外界紛紛揣測陸方下調關稅是否與武漢肺炎有關，其實早在上周陸方已公告，進口美國的防疫物資，將不加徵關稅。

大陸國務院關稅稅則委員會辦公室公告表示，2019年8月23日陸方曾對美國750億美元商品分兩批加徵10%、5%關稅，自2020年2月14日13時01分起，已加徵10%關稅的商品，稅率調整為5%；已加徵5%關稅的商品，稅率調整為2.5%。除上述措施外，其他對美加徵關稅措施繼續按規定執行。

北京當局調整關稅的動機，主要源自於，美方1月已發布公告，自2020年2月14日起，對價值約1200億美元大陸商品稅率從15%調降至7.5%，下調比例1/2。美陸雙方互釋善意，下調彼此關稅，希望進一步化解經貿摩擦。

儘管陸方上述聲明未提到，是否跟武漢肺炎有關，但難免引發外界聯想，其實大陸為防控武漢肺炎疫情蔓延，國務院關稅稅則委員會已於上周六（1日）對美國防疫物資解除關稅，如試劑、消毒物品、防護用品、救護車、防疫車、消毒用車，以及應急指揮車等，祭出免加徵關稅措施，實施期間為1月1日至3月31日。

(中時電子報)