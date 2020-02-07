因應武漢肺炎疫情，由中國東方航空載送的首班武漢返台包機，3日晚間9點28分自武漢天河機場起飛，在深夜23時40分飛抵桃園機場。（讀者提供）

近日從武漢接台商返台的包機上有一些人是台灣人的大陸籍配偶。衛福部長陳時中說，陸配也是台灣人；而資深媒體人黃暐瀚也指出，連蔡英文都親自公開感謝，網友們可不可以也收斂一點？怎麼做才是對台灣最好的？永遠比心中的情緒更重要！

對於近日有質疑首批武漢包機有許多陸配，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中說，陸配也是台灣人，一個國家就是一個家庭的概念，大家都是自己人，應想辦法怎麼把事做好，而不是互相攻擊，「那個無助於防疫」。

政治評論家黃暐瀚在臉書指出，如果那天飛來台灣的「中國東方航空」班機，回程的時候，台灣放點防疫物資，像是消毒水、口罩、防護衣等資源，讓專機帶回去。兩岸的「善的種子」，有一天，也會發芽！

黃暐瀚表示，或許有網友會說，「拜託，台灣口罩都不夠了，還給大陸？頭殼壞去喔？」

黃暐瀚也說，連蔡英文總統都在包機回來之後，親自公開感謝了，網路上這些非得你死我活的網友們，可不可以也收斂一點？

黃暐瀚感覺，「疫情會過去、兩岸回不去」，仇恨的種子埋在心中，總有一天，會發芽。但他認為，怎麼做才是對台灣最好的？這永遠比心中的情緒更重要！

(中時電子報)