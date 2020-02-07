全國棒協今年行事曆羅列19項各級國際棒球賽，已有10項比賽的場地、時間、主辦單位仍不確定，有些受到武漢肺炎影響，其中最受矚目的是今年最早的國際賽、亦即4月1日在台中舉行的「6搶1資格賽」竟然比賽日期已經標示為「未確定」，賽事有變恐難避免。

棒協剛於1月30日更新行事曆的內容，當時武漢肺炎疫情早已蔓延，可見「6搶1資格賽」若受到影響，棒協的腹案應是第一時間變更比賽日期，最壞打算才是更改比賽地點，以確保中華隊保有地主優勢。

全國棒協今年將會參與19個國際棒球賽，包括奧運6搶1資格賽、傳統的世界少棒聯盟、小馬聯盟賽事、亞洲少棒賽等，或是在台灣、大陸舉行的比賽，全國棒協將在2月中下旬進行全面檢視。

全國棒協秘書長林宗成表示，台灣預計參與或主辦的國際賽事，因武漢肺炎疫情出現變數，這些預計參加的國際賽，將會在2月中下旬與各單位總會進行討論，做出最後參賽、舉辦與否的決定，再來確認內容。

根據棒協行事曆，排在6搶1資格賽之後的是6月中旬的「小馬聯盟野馬級亞太少棒賽」，此賽事在中國大陸中山縣舉行，最可能受到影響。另外，7月1日由香港主辦的「世界少棒聯盟亞太區次青少棒賽」目前日期與地點皆標示為「不確定」。

台灣舉辦的4項國際賽事也有「比賽日期」或「地點」列為「不確定」，除了「6搶1資格賽」外，還有7月初台南的「MLB CUP次少棒賽」、7月底台南的「亞洲少棒賽」與8月底高雄的「亞洲青棒賽」。

此外，亞洲國家的泰國原本在6月底舉辦「世界少棒聯盟亞太區少棒賽」，如今也列為「比賽日期不確定」。而確定7月2日在菲律賓的「小馬聯盟小馬級亞太區青少棒賽」恐難保成行。

(中時 )