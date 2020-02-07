光南各門市口罩分配數量。（圖／摘自臉書「光南大批發-連鎖店」）

生活雜物連鎖店「光南大批發」7日、8日兩天上午11點起，全台指定門市免費發送50萬口罩。粉專進一步發布細節，發送日當天早上10點，指定的發送門市會開始拉出排隊動線，期間將暫停營業，直到發送完畢再恢復營業。

光南大批發指出，因應2/7-8兩天口罩發送活動，門市營業時間異動為早上10點至晚上10點，而「光南生活館（高雄夢時代門市）」則配合夢時代，維持正常營業時間。

發送日當天，全體門市人員將全力配合口罩發放作業，同時維護現場排隊秩序，因此口罩發送期間，門市暫停營業，口罩發送完畢再恢復營業。

發送流程如下：

10:00 各門市開始整隊-相關排隊動線，依現場公告為主。

10:30 依序開始發送號碼牌。

11:00 開始發送口罩。

光南指出，口罩發送時將依號次叫號領取，請前往領取的朋友務必遵守現場工作人員的指示，並請自備購物袋，恕不提供購物袋。

另外，粉專也提醒，高雄夢時代門市的發送作業流程，與其他門市略有不同，時間為10點30分，於夢時代1樓藍鯨館大門口（時代大道旁），依序發放號碼牌；11點起則憑號碼牌至2樓光南流行生活館櫃上領取，並於當日下午5點前領取完畢。

(中時電子報)