武漢肺炎疫情持續延燒，杭州、鄭州以及山東臨沂陸續實施封閉式管理，南京市政府也在4日深夜下令全面實施小區封閉式管理，導致外界擔憂管制令將影響台積電產能，雖有法人分析，僅將影響台積電3%營收，但大陸客戶貢獻台積電20%營收，若大陸整體消費力道緊縮，將面臨更大麻煩。

針對南京準封城狀態，台積電表示，南京的12吋晶圓廠已於2月3日開工，目前沒有停工，依然持續運作生產；台積電上海松江8吋晶圓廠則是延後至2月10日開工。

法人預估，若武漢肺炎疫情持續擴大，導致台積電南京廠與上海松江廠停工2個月，將影響台積電首季營收3%。不過，根據資深半導體產業分析師陸行之去年11月在臉書指出，就他們團隊所分析，華為直接、間接(華為供應商下單給台積電)以及其他大陸客戶下的訂單，就占台積電15~20%總營收。

根據台積電2018年公布資料顯示，台積電上海松江廠以及南京廠營收各別為176.6億元以及69.1億元新台幣，兩個廠區營收僅占3%。

然而，大陸客戶貢獻整體營收達1757.9億元新台幣，代表有很多大陸訂單是在台灣製造，以2018年度營收達1兆元新台幣來看，大陸貢獻將近2成，若大陸客戶出貨的新品銷量不如預期，將影響到供應晶片的台積電，連鎖效應之下，恐對未來業績表現產生隱憂。

(中時電子報)