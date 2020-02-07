武漢肺炎吹哨者李文亮過世 數萬陸網友出征湖北官方微博 (圖／翻攝自微博)

武漢肺炎吹哨者李文亮過世 數萬陸網友出征湖北官方微博 (圖／翻攝自微博)

武漢肺炎吹哨者李文亮過世 數萬陸網友出征湖北官方微博 (圖／翻攝自微博)

大陸武漢肺炎疫情失控，最早的「吹哨者」之一，眼科醫師李文亮傳出在6日晚間9點半治療無效過世，震撼兩岸，不少大陸網友得知相當不捨，也在微博留言痛罵湖北官員「狗官」、「把李醫師性命還來」。

李文亮醫師為大陸疫情最早吹哨者之一，去年12月30日就對外界發出警訊，消息曝光後卻被當局以「散布不實消息」逮捕，給予嚴重警告，並要求李文亮簽署《訓誡書》。

今年1月8日，李文亮替一名青光眼患者看診，隔日該名患者便開始出現發燒、肺炎症狀，李自己也在10日開始咳嗽，沒多久後就住進重症病房。同月31日，李文亮在病榻上詳細描述了他發現新型冠狀病毒，並被公安傳訊的過程，更表示自己父母也因此感染肺炎。

2月6日晚間9點30分，傳出李文亮搶救無效消息，不少大陸網友除了悼念李醫師外，更紛紛湧入湖北省官方微博怒罵「該死狗官」、「狗官出來」、「每天打官腔誰不會，避重就輕」、「當初誰下令抓李文亮醫生的，把他找出來」、「狗官殺人償命」、「中央可以把湖北這幫廢物領導換掉嗎」、「武漢市政府欠李文亮一個道歉」、「還李文亮命來」、「武漢政府無能」、「湖北這幫狗官不配稱為同志」，更有人痛罵：「李文亮醫生熱搜消息這麼快就被撤？誰在背後搞鬼」、「人民英雄不該給我們知道嗎？」。

(中時電子報)