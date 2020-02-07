黎明事業有成。(本報系資料照)

20190705中天新聞 四大天王合體卡關 劉德華曝：張學友好像不願意

張學友、劉德華、郭富城、黎明是90年代香港樂壇最紅的4位歌手，被媒體封為四大天王，也是香港娛樂圈黃金時代的象徵。由於這4人至今仍在演藝圈有舉足輕重的地位，也令網友好奇誰才是四大天王中的隱形富豪？

身為四大天王之一的劉德華，不僅是金氏世界紀錄大全中獲獎最多的香港歌手，演技也是一把罩，曾2度獲得金馬影帝肯定。後來他卻因為經營影視公司資金周轉不過來，一度走投無路，只能開口影視大亨向華強借錢度過難關。據悉，向華強當時借了劉德華4千萬港幣，令劉德華至今感念在心。

至於郭富城與張學友，大陸網友分析，郭富城是有名的跑車收藏車，身家一定不斐，而張學友身為公認的歌神，甚至有大陸選秀節目開價一季2億台幣的天價酬勞請他當導師，但他自認不是評審的料，直接把大筆銀子往外推。

身為四大天王中比較低調的黎明，則是因為早早就選擇發展副業，做得風生水起，與富商林建岳創立A Music唱片公司，也成功培養出李治廷、文咏珊等新生代藝人，因此被認為是四大天王中最有錢的一位。

(中時電子報)