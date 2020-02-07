新北市政府消防局6日上午在萬里舉辦「消防局萬里分隊新廳舍動土儀式」，未來將興建地上4層、總面積1433坪的全新廳舍，經費5千4百萬，預計110年6月完工。新北市長侯友宜表示，未來大樓蓋起來後，將會提升消防隊的救災能量，民眾的生活將更安全。

新北市消防局第六大隊萬里分隊舊有廳舍建物狹小、設備老舊，漸漸無法負荷近年逐漸增加的遊客數量，使水上活動、行車事故造成的意外件數大幅上揚。

新北市消防局決定新建廳舍，提供萬里居民更安全的救災品質，最後選定在萬里圖書館旁停車場蓋設新廳舍，但過程中也遇到一些阻礙。

新北市府在107年7月進行調查，約有67.8％居民贊成、16.4％無意見、15.8％反對，經過多次協調會溝通，終成功獲得大多數居民認同，在停車場興建萬里分隊新廳舍，預計110年6月完工。

侯友宜表示，自己相當重視消防安全，此次萬里分隊新廳舍的動工對他來說相當重要，新廳舍蓋好後，將大幅提升萬里消防隊救災能量，有效維護地方安全。

新北市消防局長黃德清表示，新的廳舍會遷移到市區，對救災而言會更有效率，未來消防局也會在萬里分隊配備新的消防車、器材，進駐更多人員，對萬里居民的安全將更有保障。

(中時 )