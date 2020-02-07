新北市長侯友宜6日上午至萬里參加「行動治理座談」，與里長針對偏鄉活動中心、水利建設議題相互討論，並將地方里長期盼的瑪鍊溪水系規劃納入治理計畫，最快有機會在8月核定啟動。侯友宜說，瑪鍊溪治理計畫核定後，會再配合計畫推動相關措施，努力為市民打造休閒樂活水岸休憩場域。

侯友宜6日上午11時許在萬里區公所頃聽里長聲音，侯與各局處首長對於里長提出的問題也一一做出回應，獲得里長一致讚賞，會談氣氛相當熱絡。

萬里區中幅里長何寶環也趁此機會向侯友宜提案，希望能將既有瑪鋉溪水岸步道再延伸900公尺，否則瑪鍊溪每逢大雨就會淹水，農耕地損失慘重。

侯友宜也給予善意回應，表示此案已納入治理計畫，要求水利局立刻協助處理

，希望在8月便能核定推動瑪鋉溪治理計畫，打造熱活水岸環境。

水利局表示，目前既有步道於萬里里國中橋至中幅里忠福橋全長約1公里，綜合考量後，將此建議納入整體瑪鋉溪水系治理規劃「環境營造」章節，也已在1月召開地方說明會，預定5月召開第2次說明會，邀請里長、地方人士共同參與

侯友宜也提到，有民代希望能規劃萬里蟹永續經營配套措施、發展山線綠廊生態園區案，他都予以認同，會指示城鄉局、工務局、水利局等機關，全力協助推動，期盼推動地方發展。

(中時 )