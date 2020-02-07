台法關係因文化更進一步！文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院（Académie des Sciences Morales et Politiques）自1996年起共同設立的「台法文化獎」，文化部長鄭麗君於法國時間2月3日參加在法蘭西學院舉行的第24屆頒獎典禮，並與法蘭西學院人文政治科學院年度主席德沃維（Pierre Delvolvé）先生及終身秘書尚—侯貝．皮特（M. Jean-Robert Pitte）先生共同主持。鄭麗君部長全程以法文致詞，鄭部長指出，「台法文化獎」創立至今，已表彰過42位遍處世界各地的得獎者，除促進台法、台歐文化的交流外，也鼓勵更多人在不同領域探索台灣文化，讓台灣和世界牽起友誼之手。

左起為法蘭西學院人文政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）、「臺法文化獎」獲獎者代表法語臺灣研究學會（AFET）吳傑弘理事長（Jérôme Soldani）、文化部鄭麗君部長。（圖取自文化部官網）

本屆「台法文化獎」兩位獲獎者，分別為台原亞洲偶戲博物館館長羅斌（Robin Ruizendaal）先生及法語台灣研究學會。羅斌先生來自荷蘭，2000年起擔任台原亞洲偶戲博物館館長，迄今舉辦過上百場展覽協助推廣台灣與亞洲偶戲，並至全球五十餘國演出；同時撰寫多篇有關台灣偶戲的學術文章、籌辦教學工作坊及辦理台灣原住民傳說《台灣不見了》光影課程巡迴等計畫，對推展台灣偶戲的貢獻不遺餘力。

法語台灣研究學會（AFET）則成立於2010年，成員包括法國及歐洲投入台灣研究各領域專業研究者，學會透過組織研討會、座談會與圓桌論壇等方式，積極推動法語區世界與台灣之間的文化及知識交流，扮演台灣研究的促進者、傳播者以及文化交流的重要橋梁。

鄭麗君部長表示，羅斌館長及法語台灣研究學會長年的貢獻，讓世界看見台灣文化的獨特性與普世性。台灣文化正因為歷史、地理的特殊因素，融合了最多元的傳統，並在超過一世紀以來，透過思想、文學、藝術、戲劇、影音等各領域所開展的文化運動，孕育出民主化所立基的人文精神與普世價值；而民主化後的台灣，文化愈見繁花盛放，展現多元、包容、開放且創新的當代特色。

獲獎者羅斌致詞時指出，作為在台灣工作的外國人，他扮演著獨特的角色，因為他為本地和國際觀眾詮釋當地文化，但總有台灣人自我疑惑，為何是外國人在從事這項工作，而不是台灣人？對此他常解釋，表演藝術是人類共同文化遺產的一部分，「大家都應該更努力、促進、保存這項藝術」。

法語台灣研究學會理事長吳傑弘（Jérôme Soldani）代表致詞時則提及，該協會今年12月將在巴黎舉辦法語台灣研究大會，屆時將廣邀使用法語的人文社會科學領域台灣研究學者參加，並致力推廣相關研究，為台灣與歐洲的交流刻畫新的里程碑。

(中時電子報)