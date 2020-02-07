黑人停工期間為妻槓網紅。(取自中古小姐臉書)

黑人停工期間為妻槓網紅。(取自中古小姐臉書)

「范范」范瑋琪日前在私人臉書痛罵行政院長蘇貞昌「狗官」惹眾怒，老公黑人陳建州不離不棄，除了找上綠委何志偉，盼能向蘇貞昌當面道歉，更透過經紀人宣布全面停工，陪妻子挺過難關。只是他才宣布停工沒多久，又被網紅「中古小姐」的一篇PO文激怒，2度留言火大護范范！

網紅中古小姐上個月底在臉書PO文爆料某偽造學歷女藝人私下裝熟行徑，PO文意外引來黑人怒火，在停工期間至中古小姐臉書留言，「這位中古小姐妳應該夠了吧！妳趁著這個時候刻意捏造故事來博取大家的關注！這是一個什麼樣的心態，相信大家都看得非常清楚！請妳不要在這個時候，用妳的文字來傷害別人蹭熱度，繼續煽動群眾和網友無限上綱的攻擊！只是想跟妳說明一下！不要再編故事攻擊了。祝福妳一切平安健康！」

接著黑人又在昨晚二度留言，「請妳不要用編故事的方式來引起大家的關注，同時用影射的方式煽動他人參與攻擊，妳這種行為真的太惡劣了⋯請妳自重！不要因為想接到更多廣告業配，用妳的文字去踐踏別人提升自己！」

黑人護妻之舉也引發網友爭相朝聖，「欸等一下，人家其實只是說偽造學歷女藝人，沒有說是你們家人欸」、「一個直接承認偽造學歷的節奏」、「提油救火的標準範例」。

(中時電子報)