本周四在哈薩克降落的一艘俄國太空船聯盟號(Soyuz)，上面坐了三位從國際太空站返回地球的太空人，分別是俄國的亞歷山大·斯克沃爾佐夫(Aleksandr Skvortsov)、義大利的盧卡·帕爾米塔諾(Luca Parmitano)和美國NASA的克里斯蒂娜·科赫(Christina Koch)。其中，科赫創下了一個新的世界紀錄，離開地球長達328天，成為執行單次太空任務最久的女太空人。

科赫去年3月12號搭乘太空船前往國際太空站，在外太空執行連續任務長達11個月。這段期間，他總共旅行了2億2300萬公里，繞行了地球5,248圈，等於每天要看16次日出和日落。

這個數字超越了先前的女太空人的紀錄，那是NASA女太空人的佩吉·惠特森(Peggy Whitson)所締造，更是只差NASA男太空人的紀錄僅僅12天，這紀錄是斯科特·凱利(Scott Kelly)在2015-2016年間所創。而世界紀錄則是俄羅斯太空人瓦列里·波利亞科夫(Valeri Polyakov)，他在1994-1995年間，連續在外太空待了14個月。

當科赫步下太空船，記者上前訪問他，返回地球之後，最想做什麼事情，他笑容滿面地說:「我想好好感受一下微風輕拂臉頰的滋味。」

NASA計畫在2024年重返月球，航太專家表示，現在必須開始研究長時間太空任務對人體的影響，包含男性和女性。然而，太空人的性別分布非常不均等，自從1961年人類首次進入太空以來，至今共有560位男性去過太空，而女性則不到70位。

(中時電子報)