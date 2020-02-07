副總統當選人賴清德（左）、訪團顧問蕭美琴（右）一行人訪美。（圖取自賴清德臉書）

應邀出席美國「國家祈禱早餐會」的副總統當選人賴清德，今天與美國總統川普、副總統彭斯等多位重量級美國官員難得同場。賴清德桌位安排在會場最前排，顯見相當受重視。邀請方並透露內幕，美方對賴清德出席早餐會開綠燈，高層沒有人反對！

中央社報導，邀請賴出席美國國家祈禱早餐會的對華援助協會會長傅希秋今天表示，去年賴從行政院長職務卸任後，邀請他出席今年的活動。傅希秋於今年1月11日總統大選時來台觀選，蔡賴二人勝選後，意識到賴的身分敏感，立即與早餐會團隊聯繫說明，早餐會在不到24小時就開會同意，認為沒問題，歡迎賴前來。

傅希秋表示，賴到華府出席早餐會，「各方都開了綠燈，美國政府裡從高到低沒有一個人用任何理由反對，包括白宮、國務院」。他認為，美方開綠燈是「很順理成章的事」，美台近年來關係提升，川普當選後曾和蔡總統通電話，美國國會也前所未有地支持美台接觸升級，兩黨一致，沒有疑義。他也希望陸方不要大驚小怪，讓這樣的訪問成為常態。至於賴這兩天在華府的拜會行程曝光後，是否有接獲來自美方的反對聲音？傅希秋直說，「沒有沒有，誰敢這麼跟我說」。

美方今年除了川普及彭斯出席國家祈禱早餐會外，也有多位內閣官員與會，包含國務卿蓬佩奧、國防部長艾斯培與內政部長柏恩哈德等。賴清德桌位位在會場最前排，與川普的同黨盟友、共和黨參議員葛蘭姆同桌，隔壁桌就坐著蓬佩奧。

(中時電子報)