英國衛報今天刊出一封前外交部長、現駐英代表林永樂的投書，直指世界衛生組織(WHO)在防治新型冠狀病毒(2019-nCoV，即武漢肺炎)疫情的同時，也不應忽略台灣被WHO排除在外的嚴重地緣政治問題。

駐英代表在投書中表示，台灣在1月21日發現第一起確診案例時，第一時間就通報WHO，然而卻無法參與WHO緊急委員會議，其餘有通報確診案例的國家都可參與，唯獨台灣不行，已經形成了全球防疫的漏洞。

投書中也指出，2002-2003年爆發SARS期間，台灣就是受到疫情重創，同時也深受地緣政治問題所害，因為無法直接獲得WHO的資訊，變成必須仰賴美國疾病管制中心(CDC)間接傳達WHO的訊息。這不但犧牲了台灣2300萬人民的權益，更是全球防疫網路的漏洞，所以呼籲WHO不要重蹈當年SARS的覆轍，讓台灣加入武漢肺炎的全球防疫陣線。

(中時電子報)