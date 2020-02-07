武漢肺炎的疫情不斷擴大，尤其在大陸地區。過去兩周內，每日新增的感染人數，都呈現指數型的成長，到昨天甚至爆出單日3893名新增確診病例的驚人數字，令WHO防疫專家相當憂心。值得慶幸的是，今天的感染人數並未比昨天多。然而，將近3700人的數字，依然讓WHO不敢掉以輕心。周四，WHO在記者會上表示:「現在要說疫情已達高峰，言之過早。」

WHO緊急小組的專家萊恩(Mike Ryan)說明，首次出現新增感染人數下降，並不代表疫情已達到高峰。由於病毒有潛伏期，感染出現症狀也有週期性，未來還有可能會在新增加更多案例。雖然無法認定疫情已達高峰，但世衛認為感染人數正趨於穩定。

雖然單日新增3700病例，仍然讓人憂心，但這些新增案例，80%都在湖北省，湖北省以外的其他地區，都沒有類似的爆量案例，更不用說其他國家了，其他國家至今都沒有出現失控疫情。

WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，在世衛積極研究之下，兩個月前人類對新型冠狀病毒還一無所知，而現在我們知道了他的DNA及傳播特性，希望在最短時間內可以研發出疫苗，控制疫情。

(中時電子報)