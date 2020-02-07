小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（6日）新聞重點。

【1】海陸空築防火牆 郵輪禁入我港口

新型冠狀病毒疫情嚴峻，繼前日宣布過去14天內曾出入大陸全境（含香港、澳門），將暫緩入境後，中央流行疫情指揮中心昨天又頒布新令，即日起全面禁止國際郵輪停靠我港口，築起海、陸、空的疫情防火牆。

【2】旅遊業估損失1200億 盼紓困

武漢肺炎疫情延燒，引發旅行團解約、退團問題，旅行公會全國聯合會預估，疫情若延燒到3月底，恐造成1200億的觀光損失，希望政府能提出紓困及振興措施，併協助拿回3大墊付款。交通部指出，部長林佳龍已下令趕在本周內完成程序，協助業者取回墊付款，並在2月底前完成。

【3】凶惡病毒 每小時索命3人

新型冠狀病毒肺炎（2019nCov）5日在大陸，一天造成73人死亡，平均每小時索命3人，已超越乙類傳染病TOP1的AIDS，登頂刷新2003年SARS疫情規模。何時會出現疫情高峰？大陸醫學專家認為變數太多，無法預測，但有新藥可以期待。此外，大陸多處醫護用品不足，竟出現重慶市買口罩遭雲南大理半途「攔截」，地方政府搶口罩的離譜事件。

【4】疫情燒 憂東京奧運棒球「6搶1資格賽」生變

東京奧運棒球「6搶1資格賽」4月1日將於台灣開打，主辦單位中華職棒聯盟昨天召開中華隊新LOGO票選記者會，但比賽能否如期舉行，其實還有武漢肺炎疫情這顆不定時炸彈。由於我國已將防疫等級升至第二級，目前禁止大陸人士入境。若疫情無法改善，一為大陸隊因此棄賽，二為6搶1改由其他允許大陸隊入境的國家舉行，賽事勢必變調。

【5】賴赴白宮國安會 台美斷交以來最高層級

赴美訪問的準副總統賴清德美東時間5日前往白宮國安會，與國安官員會談1個多小時，這是自台美斷交以來，我訪華府的最高層級。隨後拜會共和黨大老、與美國總統川普關係密切的康寧（John Cornyn），6日上午祈禱早餐會賴清德被排在前排，與美參眾議員同桌，這也是我代表所受的最高規格。

(中時電子報)