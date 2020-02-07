精選《中國時報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月7日)的國際新聞重點。

【1】傳北韓7確診 星爆集體感染

封鎖沒用，北韓淪陷！傳武漢肺炎確診7例。大陸自爆發疫情後北韓隨即封鎖邊境，甚至直接拒絕接收在大陸境內逮捕的叛逃者，認為全面封鎖有助於抗擊病毒。然而有報導指出，新型冠狀病毒仍然突破國境，致使北韓出現7宗確診病例。

【2】沙烏地禁止其公民前往中國大陸旅行

沙烏地阿拉伯今日（2月6日）起禁止其公民及永久居民前往中國旅行。沙烏地境管局指出，為應對中國武漢爆發的新冠狀病毒疫情，而採取這項措施。並暗示如果違反禁令，將會受罰。

【3】日本7日零時起禁止來自香港的郵輪上之外籍乘客入境

日本政府決定，自7日零時起，禁止來自香港的郵輪上之外國人士入境日本。5日從高雄港出發，預定8日抵達沖繩的「威斯坦號」將是實施禁郵輪外國人入境措施的首例。

【4】單日感染人數首度下降 世衛：還未達高峰

武漢肺炎的疫情不斷擴大，尤其在大陸地區。過去兩周內，每日新增的感染人數，都呈現指數型的成長，到昨天甚至爆出單日3893名新增確診病例的驚人數字，令WHO防疫專家相當憂心。值得慶幸的是，今天的感染人數並未比昨天多。然而，將近3700人的數字，依然讓WHO不敢掉以輕心。周四，WHO在記者會上表示:「現在要說疫情已達高峰，言之過早。」

【5】川普躲過彈劾出席祈禱早餐會 暗酸羅姆尼跑票

美國總統川普5日順利度過彈劾危機，他在6日上午，在華府出席「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），發表演說。這是川普自彈劾案脫身後，第一次發表公開談話。上月當選的候任副總統賴清德，也出席這場盛會，是否與川普互動，引人注目。

(中時電子報)