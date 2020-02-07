灰狼隊終究還是如願以償買到勇士後衛羅素(D'Angelo Russell)了，在交易截止日(7)之前，這樁一度被喊停的交易案最後因灰狼及時加碼而復活。灰狼將送出昔日狀元前鋒威金斯(Andrew Wiggins)和2021年首輪籤、2022年次輪籤，來交換勇士羅素、伊凡斯(Jacob Evans)、史佩爾曼(Omari Spellman)。

灰狼獲得：羅素、伊凡斯、史佩爾曼

勇士獲得：威金斯、2021年首輪籤、2022年次輪籤

灰狼先前已完成一筆4隊12人的龐大交易案，仍堅持不懈向勇士買到羅素、伊凡斯兩名後衛，這是他們積極補強後場的決心。勇士「浪花兄弟」未來會先後歸陣，賣掉後衛羅素亦是合理決定。羅素總計效力勇士33場，寫下生涯新高的場均23.6分。

威金斯的加盟比較意外，他是一球在手才能發揮戰力的人，如果有辦法融入勇士的跑傳進攻系統，他場均22.4分的戰力加上柯瑞(Steph Curry)、湯普生(Klay Thompson )之後令人期待。威金斯是2014年選秀狀元，羅素是2015年榜眼。

(中時電子報)