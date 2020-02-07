2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，各國政府都加強防治宣導。英國國家醫療保健服務（NHS）在臉書發布中英文版影片，使用繁體中文，引發中國網友不滿。

英國NHS發布「有關冠狀病毒的建議」影片，讓民眾對於冠狀病毒做好充分準備，除了發布英文版，同時也製作了中文版。

影片中指出，為了防治傳染，務必隨身攜帶紙巾，咳嗽或打噴嚏時，務必用紙巾接住，之後丟入垃圾桶。要用肥皂及水洗手，或使用免水洗消毒洗手液，這是減慢幾乎所有細菌（包括冠狀病毒）傳播的最佳方法。

這則短短僅有55秒的影片由於發布時間不長、資訊也不多，迄今並沒有廣為傳播，英文版影片有超過11萬次觀看，中文版則少得多。

但在中文版影片的留言中，幾乎全是針對影片使用繁體中文的討論。

有網友說，如果英國政府希望更多人看懂，應該製作簡體中文版影片，還稱「簡體中文與香港及台灣所使用的繁體中文不同」，並建議英國政府不要把影片張貼在臉書或IG，而是應該張貼至微信和微博。

還有網友說，NHS應該用簡體中文製作影片，因為來自中國大陸的人看不懂繁體字。

不過也有同樣來自中國的網友不同意這種說法，表示他也來自中國大陸，但看得懂繁體字，如果有人看不懂，那是他自己的問題。

(中央社)