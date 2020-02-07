金管會公布國銀最新獲利狀況，在2019年12月稅前獲利年增3成挹注下，全年稅前獲利一舉突破3600億元、達3607.3億元，年增265億元或7.9％，連2年改寫新高。各類分行獲利均較前年成長，以國際金融業務分行（OBU）及海外分行雙雙成長逾2成最強勁。

金管會統計，國銀2019年稅前盈餘3607.3億元，年增7.9％。其中，海外分行409.4億元、年增21.7％，OBU為959.2億元，年增21.2％，中國大陸分行42.6億元，年增14.6％。國內總分行2192.6億元，年增0.9％，成長率較前11月由負轉正。

銀行局副局長莊琇媛分析，OBU主要受惠美國降息、外幣利差較佳，使銀行投資收益及利息淨收益齊增。海外分行亦受惠於利息淨收益增加，以及提列呆帳費用減少，中國大陸分行則受惠投資收益增加、提列呆帳費用減少。

而國銀去年12月稅前獲利211.2億元，月減14.2％、但年增30.6％，主要受惠國內總分行年增64％、海外分行年增77.7％強勁帶動。但OBU為45.8億元，月減26％、年減21.6％。中國大陸分行1.9億元，月減45.5％、年減61.4％。

對於OBU及中國大陸分行去年12月獲利雙位數「雙降」，莊琇媛表示，主因許多銀行晴天備糧，於年底增提呆帳準備。至於武漢肺炎疫情延燒，是否影響首季中國大陸分行獲利狀況，莊琇媛則認為，由於無法確定疫情何時能獲得控制，對營運獲利影響仍有待觀察。

此外，國銀截至去年底總放款餘額29.68兆元，月減411億元。逾放金額636億元，月減47億元，逾放比0.21％，月減0.02個百分點、年減0.03個百分點。備抵呆帳覆蓋率651.78％，月增46.27個百分點，維持高檔水準。

(時報資訊)