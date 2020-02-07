新型冠狀病毒造成的武漢肺炎，讓台灣也開始人自危，甚至出現「口罩之亂」；曾參與抗SARS、前疾管署署長的陽明大學校長郭旭崧，昨（6日）發表公開信，鼓勵全校師生「把口罩讓給需要的人」，如若有人因此而感染武漢肺炎，就自掏腰包補償100萬元。

郭旭崧「100萬祭品文」全文。（圖／Icu醫生陳志金臉書）

行政院長蘇貞昌於1月24日宣布禁止醫療外科口罩、N95口罩出口1個月，又統一徵調全台所有口罩工廠，引發全民搶購，引起熱議。政府於昨日起採實名制購買口罩，但每間健保特約藥局數量有限，許多人還是買不到口罩，網路上於是發起了「我OK，你先領」的活動，希望資源能留給第一線醫護人員。

郭旭崧昨日對陽明大學全校發公開信，表示有感於中央疫情指揮中心苦口婆心宣導「沒必要不需戴口罩」，但似乎成效不彰，認為這樣會浪費防疫資源，所以決定鼓勵陽明大學全校師生、員工，配合政府的呼籲，做社會的表率。「即日起，只要政府沒宣布進入社區感染，任何一位配合政策的師生、員工，萬一不幸因配合國家政策而感染武漢肺炎，本人將給予補償金新台幣100萬元。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)