活塞隊趕在交易大限(7日)出售當家中鋒德拉蒙(Andre Drummond)給騎士隊，而且騎士只用了很低的價錢，送出替補後衛奈特(Brandon Knight)、替補前鋒韓生(John Henson)和1支二輪籤。

德拉蒙主動推文表示：「我從NBA學到一件事，那就是聯盟沒有朋友與忠誠。我為活塞隊拚死拚活，卻沒人在交易前知會我一聲。」德拉蒙本季場均17.8分、15.8籃板，兩分球命中率54.6%。

騎士隊獲得：德拉蒙

活塞隊獲得：奈特、韓生、二輪選秀籤

進入NBA至今7個多球季都效力活塞，拿過3次籃板王，德拉蒙感嘆每個人都不講義氣。活塞2016年與他簽下5年1.27億美元合約，下個球季他可跳脫合約(年薪2800萬美元)，活塞決定不再留人。依照合約德拉蒙還可獲得8%交易補償金(85萬美元)。

對於騎士來說是賺到了，奈特本季場均4.9分，韓生5.0分。至於活塞只是想出清德拉蒙，所以吃點虧就算了。

(中時電子報)