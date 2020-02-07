今天鋒面通過及大陸冷氣團南下，天氣有雨濕冷。氣象局表示，明天到下周一(2/8~2/10)清晨在大陸冷氣團影響下，臺南以北、宜蘭低溫12~14度，其他地方15、16度。明天水氣仍多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區零星降雨，直到周日水氣才減少。

據氣象局資料顯示，今天苗栗以北、東北部凌晨開始有局部短暫雨，預計中部、南部山區也可能有零星降雨，花東一帶下半天降雨機率也會增加。北臺灣一整天濕冷，苗栗以北、宜蘭高溫僅僅17、18度。周六水氣仍多，北部、東半部有雨，中南部山區有零星降雨，周日水氣減少，雨區縮小至東半部、西半部山區。

氣象局說，周六到下周一清晨冷氣團影響，臺南以北、宜蘭低溫12~14度，其他地區15、16度。尤其周日及下周一因輻射冷卻，沿海空曠及近山區平地溫度更冷。白天北臺灣持續偏涼冷，高溫17、18度，其他地方高溫20度以上，中南部日夜溫差大。

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(中時電子報)