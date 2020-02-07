金管會公布國銀對中小企業放款最新情況，截至2019年底，國銀對中小企業放款餘額6.89兆元，月增1031.87億元。累計全年新增放款達4599.3億元，目標達成率達170.34％，且增幅僅次於2010年的4721億元、創下歷史次高紀錄。

金管會統計，截至去年底，中小企業放款餘額占全體企業總放款餘額62.87％、占民營企業放款餘額65.61％，雙雙月增1.13個百分點。中小企業平均逾放比0.34％，月減0.02個百分點，續創歷史新低紀錄。

國銀去年對中小企業新增放款遠超出預定目標2700億元達7成，銀行局副局長莊琇媛表示，主因行政院長蘇貞昌指示，新增對放款戶數、小微及創新企業的考核目標及獎勵所致，帶動去年國銀對中小企業放款戶數達29.15萬戶，較前年底24.84萬戶增加達4.3萬戶。

而去年對中小企業新增放款較多的前5家銀行，依序為土銀606.83億元、華銀448.59億元、合庫437.36億元、台企銀348.93億元，以及國泰世華銀313.12億元，前4強全由泛公股行庫囊括。

(時報資訊)