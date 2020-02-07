武漢肺炎疫情延燒，中國大陸多城陸續實施封城、區域封閉管理等措施。據金管會最新統計，共有9家台資銀行、12家分行或子行位於受影響區域，合計共有119名台籍員工，其中高達101名仍留守當地，目前狀況均都安好、與總行維持密切聯繫。

金管會表示，據各家銀行回報，在目前實施峰城或小區域封閉管理、且設有台資銀行分支機構的地區，包括南京、福州、武漢及寧波等4地，分別有45名、32名、13名及11名台籍員工仍留守當地。南京、福州及寧波均在3日恢復營運，武漢則預計至14日才恢復。

以各銀行留守台籍員工人數觀察，以彰銀仍有32名留守當地最多，分別為南京子行24名、旗下南京分行5名、福州分行3人。永豐銀南京子行以16名居次，合庫銀福州分行有13名、兆豐銀寧波分行11名，台銀及華銀福州分行各有8名。

至於目前唯一實施封城的武漢，受影響銀行包括土銀武漢分行、台企銀武漢分行、北富銀旗下富邦華一銀行武漢分行，其中土銀、台企銀各有6名及7名台籍員工留守當地，富邦華一銀行的武漢、南京分行則無台籍員工留守。

(時報資訊)