大陸武漢肺炎持續升溫，最早爆出肺炎疫情的8位吹哨者醫師之一的「李文亮」，外傳已病逝。對此，許多台灣網友紛紛淚讚「真英雄、R.I.P」！

據大陸社群平台微博了解，李文亮是武漢市中心醫院的一名眼科醫生，因最早於2019年12月30日向外界發出防護預警，而被稱為疫情「吹哨人」。2月1日，李文亮在自己的微博上公佈了其確診新型冠狀病毒肺炎的消息。

但消息經PO網，卻隨即遭武漢當地公安有關單位敲門以「在互聯網發佈不實言論」予以嚴重警告，並要他簽署《訓誡書》。不久之後，武漢警方還發布通告，聲稱有8名違法網民在未經核實的情況下在網上發佈、轉發不實信息，造成不良社會影響，其中一人便是李文亮醫師，另7人則是在其同學微信群裡的醫師。

今早大陸官媒《央視新聞》、《人民日報》皆在微信發新聞，證實李文亮因染武漢肺炎病逝的消息。

網友紛紛在李文亮病逝的新聞中留言，感嘆「說了實話，讓領導丟官沒面子，被報復性的派往第一線」、「看了好難過，真是英才早逝，祝能上天堂」、「R.I.P」、「勇敢的吹哨人安息吧，R.I.P」、「給這位英雄且偉大的李文亮醫生，致最高的敬意，一路好走」、「祝福你下輩子投胎在其他國度」。

(中時電子報)