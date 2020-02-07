小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（7日）財經重點。

【1】台幣再現29字頭！15檔外資追捧股風光

武漢肺炎疫情現轉機，市場擔憂情緒急降溫，6日外資熱錢爭相湧入，新台幣兌美元匯率罕見開盤走升，最高升抵29.98元、強升1.72角，15檔永豐金（2890）、聯電（2303）等15檔外資率先回補股，押寶其後市大有可為。

【2】元大台灣50填息 5天達陣

元大台灣50 ETF 6日價位上漲1.6％、收在92.3元，突破92.15元、填息達陣。該ETF堪稱全台最具代表性，過去曾出現「秒填息」紀錄，這回卻在新型肺炎疫情侵擾下，於31日除息前夕遭逢大盤重挫，成交爆出大量，惟隨後在台股反彈格局中，經五個交易日填息，大勝平均填息天數的46天，一吐悶氣。

【3】董監改選 14檔回補壓力大

即將進入4～6月股東會旺季，據統計，今（109）年計有568家上市櫃公司進行三年一次的董監改選，董監持股相對較低，且持股與三年前相較不增反減，且今年來股價跌幅超過15％的個股，包括聯光通（4903）、泰豐（2102）等14檔個股，面臨董監改選持股偏低的回補壓力。

【4】高通示警：疫情威脅全球手機產業

通訊晶片大廠高通（Qualcomm）預警，中國武漢肺炎疫情惡化將威脅全球手機產業，無論是手機製造或市場需求都會受到影響。即便高通預期本季營收優於預期也無法穩住投資人信心，6日早盤股價大跌4.2％，每股87美元。

【5】陸對美減關稅 股匯雙漲

中國大陸在全力抗疫之際宣布，自2月14日13時01分起，將2019年8月對美國價值750億美元、包含原油及大豆等進口商品加徵5％到10％的關稅稅率，予以減半至加徵2.5％及5％，利多消息緩解市場憂慮，帶動陸股匯市場持續大漲。

(中時電子報)