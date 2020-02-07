金管會推動「打造數位化金融環境3.0」計畫迄今即將屆滿4年，據金管會統計，截至2019年底，已有30家銀行開辦線上開戶業務，數位存款帳戶總開立戶數達約338.4萬戶，不僅一舉突破300萬戶關卡，且較前年底150.8萬戶跳增達1.24倍。

金管會2015年10月底備查銀行公會提出的「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」，國銀隨後陸續開辦線上開辦數位存款帳戶，民眾只要經過一定身分驗證程序、上傳雙證件影像檔，就能直接線上申辦開戶。

銀行局指出，數位存款帳戶依身分認證強度共分為3類，據金管會統計，截至2019年底，以他行存款或信用卡客戶、或既有信用卡客戶線上申辦數位帳戶的第三類帳戶開戶數最多，達約130.3萬戶。

而以全新客戶透過自然人憑證線上申辦的第一類帳戶，以約104.4萬戶居次，既有客戶線上加開數位帳戶的第二類帳戶，亦達約103.7萬戶。對於去年數位帳戶開戶數倍增，銀行局官員推測為銀行為迎戰純網銀、因應消費者習慣改變等2大因素所帶動。

觀察開戶數最多的前5大銀行，金管會表示，截至2019年底依序為台新銀Richart的179.3萬戶、國泰世華銀KOKO的46.5萬戶、王道銀O-Bank的42.4萬戶、永豐銀DAWHO的22.5萬戶、以及一銀iLEO的13.5萬戶。

其中，永豐銀於2017年6月、一銀於2018年12月才開辦，但數位存款帳戶開戶數在短時間內急起直追，擠下前年底分別位居第4、第5名的華銀SnY及兆豐銀MegaLite，成為成長最快速的兩大黑馬。

(時報資訊)