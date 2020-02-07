買不到口罩也別恐慌，美國毒理學專家表示，防疫也可以透過避免前往高風險場所，像是醫院、Buffet這樣開放式的用餐場所，並呼籲大家要有公德心，如果有症狀務必戴口罩，就醫時也應當誠實。

美國毒理學專家招名威教授在臉書上分享，防疫戴口罩不表示就「不會受感染」，而是為了預防飛沫感染，但還是盡量避免去人多的場所，因為接觸傳染也可能有染武漢肺炎的機率。不過，他也呼籲大家，其實台灣民眾可以放點心，因為台灣的防疫措施真的做得很棒。

招名威說，防疫最重要的是「公德心」，如果生病就請戴上口罩，不要亂趴趴走，就醫也應主動誠實告知旅遊史，自我隔離也好好遵守相關規範，可以叫外賣送餐到家，別亂出門，他也提醒，除了戴口罩很重要之外，勤洗手也同樣重要。

此外，專家表示，外出用餐可以避免去「Buffet」這類開放式的用餐場所，雖然服務人員一定會全程戴口罩，但無法保證用餐的客人的狀態，若一人不幸染病，可能會提升染肺炎的風險，因此他呼籲，有相關症狀的人，請做好自我管理，保護自己與他人。

(中時電子報)