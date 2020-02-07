基隆市國際輪船、船務代理與船舶貨物裝卸等三個公會指出，基隆港是天然良港，所謂的良港是專家善用天然環境設計建造出來的，自從11年前西18B碼頭及其水域被填掉後，在天候稍差時，靠泊內港碼頭的船舶經常有斷纜的事件發生，如港務公司又要填掉前輩專家們精心建造的西碎波堤，將對基隆港將造成更重大且無法承受的傷害。

三個公會指出去年11月5日首次聯合發函，要求港務公司停止執行，並重新規劃，12月19日再次聯合五家公（工）會發函，強力阻止其愚蠢且危險的做為，沒想到港務公司完全不聽勸阻亦不回應，悄悄的在今年1月20日發函給航港局，通知說該工程已在兩天前的1月18日開工了，要求航港局發布航船布告，航港局也未盡審核與督導責任，1月20日收文當天就發布，還同意他們1月18日就開始工期，有那麼急著要聯合毀滅基隆港嗎？急甚麼？

基隆船務公會理事長曹育民指出，航運界以一般常識與實務經驗，都知道這項工程不能做，做了以後會製造出喇叭口，出現外小內大的浪，就像「錢塘觀潮」，但是港方為了解決廢土問題，以及為興建LNG碼頭大耍陰謀，企圖在製造出現有碼頭湧浪問題後，再以興建LNG 碼頭會加蓋東西岸防坡堤為由，迫使基隆業界接受 LNG碼頭興建案。

他指出，基隆業界不接受LNG碼頭是因為基隆港太小，而LNG船進出港時，前兩海浬與後一海浬都不能有船，會形同封港。

三公會指出，港務公司花了4,700多萬元聘請一家從沒在任何港區經營過一艘船、裝卸過一噸貨的顧問公司幫他們規劃未來的經營方向，並且奉為圭臬，面對瞬息萬變的海運市場還美其名為5年滾動式檢討，當真來得及嗎？

碎波堤下滿滿的消波塊裡只要倒入一噸泥沙就抽不出來了，希望大家伸出手救救基隆港，為後代留下優質的基礎與生。

(工商 )