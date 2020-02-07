東森國際投資的東森購物董事長王令麟指出，受武漢肺炎疫情影響，民眾進入實體店購物意願降低，農曆春節以來，電視通路與2019年同期相比，總體業績成長11％、網路通路與去年同期相比，成長28％。宅配通總經理徐慶懿則指出，今年春節過後電商宅配業務估計年增兩成以上。

徐慶懿分析，一般民眾農曆年前會大量採購，年後就會進入大淡季，今年因為武漢疫情，許多原在實體店採購的民生用品、家用品與食品等轉向電視或網路購物，公司確實有看到電商宅配貨量明顯增加，增幅超過兩成。去年第四季電商宅配業務約占公司營收比重三成。

王令麟則指出，從年後銷售趨勢看，保健食品有大幅成長，顯示國人因疫情而更重視自身健康狀況。疫情發生後，消費型態改變，在家網購或看電視購物成為民眾主要消費管道。

自去年12月至1月間，東森購物廚房家電類商品熱賣逾6.7萬件，營業額逾1.6億元，與去年同期相比成長近230％。廚房家電類商品銷售件數前三名分別為快煮壺、氣炸鍋及燉鍋，其中氣炸鍋熱賣超越日常五倍，營業額累計逾1,700萬台幣。

同樣熱賣的有電視遊戲類產品，任天堂Switch主機及相關產品位居銷售營業額排行榜前五名，健身環也熱賣超越平常三倍以上。

東森購物也乘勝追擊，強化與中天電視、八大、MOD等電視台的業務交換，將電視購物製作的商品銷售節目，在購物台之外的電視台廣告時段播出，東森不必付出廣告費，各電視台則可以從銷售業績中獲得約兩成的分潤，銷售商品不設限，賣得動的就賣，根據銷售成績機動調整銷售品項。 在跨境電商部分，經營航空貨運承攬業的捷迅指出，農曆年前有些運到台灣的電商貨，春假期結束後開始配送，出現一波小高峰，後續因為大陸工廠延後開工，跨境電商貨物減少。

另一方面運輸物流也是個問題，因為疫情航空公司相繼停飛，深圳、寧波、南京、鄭州等地，電商貨多改經上海轉陸運，而大陸有些廠商擔心疫情，要求有進到較嚴重疫區的卡車，一周內不得進入其廠區，車輛調度不容易。

(工商 )