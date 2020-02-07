中國宣布新一波對美商品降稅，加上強勁財報與經濟數據激勵，美股道瓊、那指、標普三大指數再度寫下歷史新高紀錄，終場美股四大指數漲跌幅介於+0.01%至+0.67%，其中以那斯達克指數最為強勢，台積電ADR上漲0.17%。

台股指數連續三日量縮上漲，有量價背離疑慮，指日站上5日線，下檔支撐為11,600點附近，上檔壓力11,850點附近。目前KD向上黃金交叉，短線仍有機會持續反彈。櫃買指數上漲1.35%，收在144.31點。短線支撐為142點附近，壓力為146點附近。

台股年後因武漢疫情造成崩跌，所幸美股持續創新高帶動反彈，不過就技術面而言，短線上檔季線之上的解套壓力仍在，不宜過度追價。

操作上建議避開法人持股較高的權值股，擇受惠疫情轉單的強勢股及公布營收較佳的績優股逢低布局做短線操作，並嚴格善設停損停利。選股方向可留意遊戲、記憶體、被動元件、CIS、工具機。

(時報資訊)