會晤歐布萊恩？賴清德否認 11:242020/02/07 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 副總統當選人賴清德。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 賴清德副總統當選人辦公室今發聲明點名報社記者報導，「賴清德會晤白宮國安顧問歐布萊恩」報導，報導所稱會晤對象及相關敘述並非屬實，為免淆誤，惠請相關媒體更正。 聲明指出，隨團顧問蕭美琴指出，賴副總統當選人本次以私人身份，受邀前往華府出席第68屆國家祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）以及其周邊活動，期間亦禮貌性拜會智庫學者及其他友人。賴副總統當選人尚未就職，此行是個人身份出訪，進行民間交流，無涉政府任務。 (中時 ) #副總統 #訪美 #賴清德 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴清德赴華府早餐會 賴辦：個人身份應邀參加 09:062020/02/03 政治 台美關係突破 「準副總統」賴清德訪美 16:232020/02/03 政治 賴清德赴美：美國民眾幾乎沒有人戴口罩 13:062020/02/04 政治 賴清德訪問 蕭美琴：可能談到加入WHO議頭 13:142020/02/04 政治 賴清德訪美 國台辦：挾洋自重必自食惡果 18:452020/02/04 兩岸 賴清德拜會 美參議員高調合照發新聞稿 14:322020/02/05 政治 美宗教自由會議 稱賴清德「台灣副總統當選人」 15:282020/02/05 政治 賴清德今會晤美國務院高層 04:102020/02/06 政治要聞 賴清德拜會白宮國安會！寫下台美斷交以來最高層級紀錄 05:512020/02/06 政治 賴赴白宮國安會 台美斷交以來最高層級 04:102020/02/07 政治要聞 政治熱門新聞 「武漢肺炎」最新民調出爐 網看完：出乎意料！ - 政治 影》武漢包機夾帶染病台商 蔡英文說話了 - 政治 徐正文是幌子 名嘴揭七人小組的她是藏鏡人？ - 政治 武漢肺炎病例持續增加 台大教授算出終結時間 - 政治 武漢肺炎「吹哨醫師」病逝 台灣網友一面倒淚讚3字！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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