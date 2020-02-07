賴清德副總統當選人辦公室今發聲明點名報社記者報導，「賴清德會晤白宮國安顧問歐布萊恩」報導，報導所稱會晤對象及相關敘述並非屬實，為免淆誤，惠請相關媒體更正。

聲明指出，隨團顧問蕭美琴指出，賴副總統當選人本次以私人身份，受邀前往華府出席第68屆國家祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）以及其周邊活動，期間亦禮貌性拜會智庫學者及其他友人。賴副總統當選人尚未就職，此行是個人身份出訪，進行民間交流，無涉政府任務。

(中時 )