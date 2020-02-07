滯留大陸武漢的台商包機3日抵台，但有多名搭機者是陸籍人士，引發爭議。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，陸配也是台灣人口組成一部分，不應該有所區別。網友怒轟黃暐瀚到底有沒有搞清楚重點在哪？最該回來的老幼婦孺沒回來，能回來都是搞特權的才是這次包機爭議重點！

對於武漢台商返台包機中有中國大陸籍配偶一事，許多人看法不一，黃暐瀚認為，認為「陸配不該上飛機」的網友們，請看看中央社的報導，日本政府也打算派包機，去把「嫁給日本人的中國籍配偶」，接回日本。

不過，黃暐瀚此言一出，激怒廣大網友怒氣，網友ysb727在批踢踢以「為何黃暐瀚還在護航徐正文罵陸委會」為題，先問問黃暐瀚，你家人出事跟你鄰居出事，你會先救誰呢？該網友更痛斥黃暐瀚，這時候怎麼還是在護航徐正文，抨擊陸委會沒有說明陸配人數呢？這是問題的重點嗎？

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

該網友表示，他知道陸配也是台灣人口組成重要的部分，可是，那個血友病小弟弟是台灣人，而且徐會長的第二波名單也沒有他，因為他不是後援會的人，這種情況，怎麼護航怎麼挺呢？難道血友病台灣小弟弟，沒有儲值中國價值，不值得一提，不值提被同情嗎？

該網友直斥現在都什麼時候了，「還在怪陸委會的陸配人數問題，我覺得很像怪怪」，該網友更請教黃暐瀚，「對了！那個後援會怎麼加入，你知道嗎？知道了話，快點告訴血友病小弟弟吧！他很急」！

底下網友感嘆，「暐韓耶，護航鋼鐵俠韓粉臭了嗎」、「他自從挺韓後就變這樣」、「只要能扯政府後腿就好，他管那麼多幹嘛」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨中央委員、大陸北京市政協港澳台僑工作顧問徐正文，協助武漢台商包機返台，只見名單內安插台商好友、甚至檢測出武漢肺炎確診案例，但最重要的一名10幾歲的血友病童，卻不在第1批返台登機名單，引發外界議論，更嚴重影響國民黨形象。

對此，高調展現自己居中協調功力的徐正文表示，該名血友病童並不在「後援會」裡，不清楚他的狀況，目前確定第2批提出的建議名單中，沒有這名血友病患，至於自救會中有血癌病患，已經在第1批就送回台。

(中時電子報)