遠東航空董事長張綱維6日宣布考量員工生計及就業，將啟動大量解雇計畫，並協助員工請領失業給付及工資墊償。遠航投資人代表蔡慧玲律師感概的指出，主管官員再不喜歡張綱維，也應考量遠航近千航空專業人員，不該撤銷公司營運許可，這些人寶貴的經驗與知識如果因遠航失去營運許可而流失，絕對是國家的損失。

蔡慧玲表示，過去她擔任遠航重整人長達六年，對遠航了解很深，遠航到去年底為止，淨資產還有十幾億，只是張綱維個人資金斷鍊。上一次遠航停飛，營運許可一直沒被廢，現在新訂的法規並不合理，且張綱維也不等於遠航，遠航是中性的，貢獻國內線四成運力，保有許可就能保有遠航被投資的價值。

她在1月22日代表投資人出面表達投資意願，為的就是遠航員工作權，未料歷經農曆春節，才3個工作天交通部就宣布廢止遠航營運許可，原本投資人都已簽屬意願書，也協調好合作金庫解除對張綱維資金的凍結，要在2月5日發薪，結果一廢許可一切都打亂，現在又遇到武漢肺炎，航空業全陷入困境，遠航員工更難找工作，尤其是其中不少中老年人。

現因遠航被廢許可，投資人一切都需要重新評估，投資人有好幾組，並未全被嚇跑，在投資人未出手前，遠航發不出薪水，考慮員工生計，只好讓遠航先申請大量解雇。現在投資人關切的是如果投資遠航，是不是確定可以用遠航名義來申請營運許可。一旦有人決定投資，新投資人就會自己的規劃。

據了解，有投資人認為，要有營運許可才能投資遠航，將對交通部廢除遠航營運許可一案擬提出訴願，採取行政救濟措施。

(工商 )