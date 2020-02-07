國內知名YouTuber蔡阿嘎和二伯結婚後生下蔡桃貴，現在二伯的肚子裡，還懷著準備出生的第二胎「蔡波能」，最近新年剛過，他們近日公布大兒子蔡桃貴，與還沒出生的小兒子蔡波能，兩兄弟過年領到的紅包金額，網友們看到蔡波能人都還沒出世，就已經收到「五位數」的紅包，忍不住封蔡波能是「地表最強胚胎」，也笑嘆：「一個胚胎都比我還有錢！」

蔡阿嘎和二伯公布大兒子蔡桃貴與還未出生的小兒子蔡波能，兩兄弟的過年紅包。（圖／翻攝YouTube）

蔡阿嘎和二伯透過影片分享，還在肚子裡的蔡波能，今年過年居然收到了一萬多塊的紅包，蔡阿嘎表示，當初蔡桃貴還沒出生時，過年紅包也才拿到4600元，夫妻倆欣慰地說，以為老二會被冷落，沒想到大家還是有記得蔡波能。

蔡阿嘎和二伯雖然沒有公佈蔡桃貴實際紅包金額，但和蔡波能的「五位數」紅包一對比，大哥蔡桃貴的鈔票厚度遙遙領先，藍色千元鈔看起來厚厚一大疊。而他們也在所有粉絲面前，把蔡桃貴與蔡波能的紅包錢，通通存進銀行裡，以證明自己不是那種「小時候幫你存起來，長大根本就不見」的家長，還開玩笑呼籲各位父母：「己所不欲，勿施於人，不要成為你以前討厭的大人」。

蔡阿嘎和二伯把蔡桃貴過年的紅包公開存進銀行，看起來藍色千元鈔厚厚一大疊。（圖／翻攝YouTube）

而還沒出生的蔡波能，光是一個過年紅包，就已經讓自己的存款進階到5位數，讓不少網友看了都笑稱蔡波能是「地表最強胚胎」、「還沒出生的蔡波能領的比我還多」。

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(中時電子報)