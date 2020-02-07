首批武漢返台專機4日抵台，但卻爆出乘客名單與原本不符，甚至還有一名武漢肺炎的確診病例，引發各界熱議。陸委會對此表示，陸配也是「家人」，名單中本來就有陸配；不過一名原本排訂第二批包機回台的陸配，卻被排出名單外，淚訴在台灣的女兒每天都哭著等她回家，而且朋友患有氣喘的3歲兒子，可能還得自己搭機返台，「關鍵時刻，我們就不算家人嗎？」

據《ETtoday》報導，這名持有長期居留證的陳姓陸配表示，6年多前嫁來台灣、取得資格，這次過年前準備回湖北，從娘家帶相關資料回來，就能申請台灣的身分證和護照。不過武漢肺炎爆發之後，交通中斷，她只能天天和身在台灣的女兒視訊，女兒總是哭著問：「媽媽我好想妳，妳什麼時候回來？」讓她心中焦急又難熬。

陳女表示，自己報名返台專機，是在網路上搜尋到的，並不認識所謂的「救援會長徐正文」或台商協會；不過因為陳女並不是住在武漢市，而是在湖北省東南方的鄉下，所以沒來得及趕上第一批包機。

陸配出發前往機場，準被搭乘專機返台，卻臨時被通知取消。（示意圖／趙世勳攝）

前（5）日陳女收到通知，表示可以出發了，她高興上了車要前往武漢，但在高速公路上又被告知班機取消，「起飛時間待定」；她表示，事後才知道兩岸協商包機有許多意外狀況，接著台灣的家人又告知她，對於「陸配能不能上飛機」一事，在台灣已引起爭吵，「關鍵時刻，我們就不算家人嗎？」

不過陳女表示，對台灣政府的立場、檢疫要求都能理解，但昨（6日）台辦一句「包機只有台灣人才可以，陸配不行，持有那邊的居留證也不行」，還表明這是「台灣當局」的說法，讓陳女不禁心生疑惑，不知道到底是誰不讓她回家。

陳女認為，讓老弱婦孺優先返台是應該的，但若因陸配身分，而從排定名單上被除名，讓她認為「不管有沒有迫切需要、符不符合資格，我們都不算人」，忍不住表示，陸配就連「需求被看見」的權利都沒有。陳女表示5歲的孩子還在家中等待，自己也必須返台看醫生，忍不住問：「為什麼還要分人的等級？甚至遭受批評？」

報導指出，另一名王姓陸配也表示，難得帶兩個幼子返陸，小的還有過敏、氣喘，為了赴陸而準備的藥都已經用完了，「娘家天氣冷，如果氣喘發作都不知道要怎麼辦了。」擔心自己如果不能搭機，孩子難道要自己回去嗎？

陸委會昨（6日）召開記者會，表示陸配也是家人，有居留證當然可以入禁，且已與陸方討論第二批包機名單，希望能以老弱婦孺、長期特殊用藥、於武漢短暫出差者、短期滯留、出差等族群，優先返台。

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(中時電子報)