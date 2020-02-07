Keanna發文。（圖／翻攝自keanna_taiyh IG）

歌手謝和弦和混血老婆Keanna四年婚姻告吹，繼謝和弦稱Keanna是飯局妹後，Keanna昨(6日)深夜對謝和弦和莉婭下最後通牒，表示手上有可以毀滅兩人的影片和驗傷單，並批評莉婭：「妳是真的該緊張，因為妳的影片比八點檔精彩」。

Keanna昨發文說，事發至今已對謝和弦和莉婭仁至義盡，說要好聚好散的是對方，一直放話傷害的也是對方，憑空捏造的抹黑不僅傷害到Keanna，也傷害到她父母，「沒發現共同朋友都是挺我的嗎？每次都被自己打到臉腫腫的不痛嗎？」

Keanna正式反擊說：「我手上有的是可以毀滅妳們各自的錄音錄影和醫院的驗傷單」，又虧謝和弦不要為了宣傳新歌利用她蹭熱度，她不想因為這件事每天被記者跟蹤，自己現在比沒工作的謝和弦和莉婭還忙。

對於莉婭先前的發文，Keanna表示：「而妳？也不用裝不在意的嗆網友們」，她認為莉婭是應該緊張，因為她手上有莉婭很勁爆的影片，最後對謝和弦等人放話「不要逼我」。網友回應：「何必讓他們這樣對你，直接反擊吧」、「加油你會成功」、「我想看他们被打垮的大结局」、「快來直接一擊KO」。

(中時電子報)