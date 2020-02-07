武漢肺炎疫情持續延燒，讓本屆世界衛生組織（WHO）執行委員會議受高度關注，台灣被不當排除也成為焦點，除邦交國發聲，美國駐日內瓦大使站上第一線，德國更代表歐盟27國聯合發言，支持台灣力度甚於以往。

世衛執委會自2月3日至2月8日在日內瓦舉行，除了我國友邦替台發言外，美國、日本、德國代表歐盟27個會員國等也在會中強調讓台參與之必要。

據中央社報導，第146屆世衛執委會自2月3日至2月8日在日內瓦舉行，6日討論緊急公共衛生事件防範與應對議程，聚焦如何防範新冠狀病毒擴散。而據外交部統計，開會迄今已有史瓦帝尼（發言2次）、巴拉圭、瓜地馬拉（發言2次）、海地、宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯及馬紹爾群島8個友邦發言廷台。此外理念相近國家則包括美國、日本、德國代表歐盟27個會員國等、英國、澳大利亞、紐西蘭及比利時。

其中美國駐日內瓦大使布倫博格（Andrew Bremberg）親自在第一線發言，表示由於武漢肺炎迅速擴散，台灣是受疫情影響地區，世衛在技術上必須呈現清楚可見的台灣公衛數據，並直接與台灣公衛當局合作，協力採取行動。

據涉外人士表示，今年是首度有美國駐日內瓦大使親上火線為台發聲，拉高層級顯示美國對台灣參與世衛的支持。除美國外，歐盟今年則是自2017年以來的首度聯合發言，也展現對台支持，德國代表歐盟27會員國聯合發言表示，面對全球疫情合作至關重要，務必避免訊息出現缺口，沒有任何區域應被遺落在資訊分享過程之外。

此外，日本、英國及比利時也以間接方式提到台灣。日本表示預防公共衛生緊急事件及強化回應措施十分重要，不應讓特定地區無法參加世衛，甚至無法以觀察員身分參加而造成缺口。

至於在邦交國方面，包括海地、宏都拉斯、瓜地馬拉、馬紹爾、聖克里斯多福及尼維斯和諾魯都有發言。

另外，世衛6日晚公布武漢肺炎疫情最新報告，依舊不當稱呼台灣為「台北及周圍地區」、病例數停留在11例，資訊更新速度慢。

(中時電子報)