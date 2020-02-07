后里中社觀光花市正值鬱金香盛開，燈會期間有首次亮相新品種。（陳淑娥攝）

后里中社觀光花市正值鬱金香盛開，燈會期間有首次亮相的安琪莉可品種。（陳淑娥攝）

后里中社觀光花市為戶外空間，絲毫不受武漢疫情影響，仍有不少遊客造訪。（陳淑娥攝）

2020台灣燈會將於8日盛大登場，鄰近燈區的台中后里中社觀光花市，正值鬱金香盛開，國內首次亮相新花色包括安琪莉可、女王節等品種格外吸睛；而為搶攻台灣燈會商機，業者推出購票入園贈送花卉種子，力邀遊客白天賞花、夜晚看燈會，享受一整天愜意之旅。

中社花市副理陳月香表示，中社花市擁有15年種植經驗，運用低溫冷藏技術栽種鬱金香，目前鬱金香花盛開中，有國內首次亮相新花色，包括安琪莉可(淺粉重瓣)、女王節(桔色重瓣)、塞納達藍(紫粉白邊)、火焰旗(白花紫條紋)，還有色彩鮮豔幻想淑女、燃點、阿巴、蒙地卡羅、耶旦夢幻等，園區充滿浪漫氛圍。

陳月香說，鬱金香花季除有50種品系、30萬株輪流綻放至3月中旬外，另有8公頃花海，百合花、鳶尾花、西洋水仙、風信子、夏雪片蓮、大飛燕、毛地黃及一串紅鼠尾草等，與鬱金香一起熱情迎賓。

中社花市表示，台灣燈會展期為8日至23日止，民眾凡於展期購買門票入園賞花者，即贈送花卉種子一包。另外，遊客周六、日可將車輛停至花市停車場，再搭乘接駁車往返燈區，希望大家一起走出戶外，白天欣賞花、夜間看燈會。

(中時 )