「范范」范瑋琪上月底在私人臉書斥行政院長蘇貞昌「狗官」惹眾怒，老公「黑人」陳建州為陪妻子度過難關、宣布停工，不過夫妻倆近日又再成為焦點，原來是網紅中古小姐日前一則「偽造學歷女藝人」發文，引發網猜是指范瑋琪，而黑人昨（6日）也留言轟「太惡劣了」。

旅日作家「中古小姐」日前在臉書發文指某女星裝熟、偽造學歷，引發不少網友一面倒指范瑋琪，黑人昨更現身留言轟「請妳不要用編故事的方式來引起大家的關注」，怒斥：「妳這種行為真的太惡劣了⋯請妳自重！」

陳建州護妻留言一出，立刻引發網友熱議，時常評論時事的網紅陳沂昨晚也發文談此事：「陳建州可能只是柿子挑軟的吃，覺得中古小姐看起來很溫柔不會怎樣，但我覺得他這樣真的蠢透了！」並認為黑人此舉讓更多人認識中古小姐，還得到更多支持。

陳沂發文，釣出中古小姐親自回應。（圖／取材自陳沂臉書）

陳沂此文還釣出「當事人」中古小姐親自回應：「啊⋯陳沂竟然分享，浪費妳一個版面真的非常抱歉」，而陳沂也回覆中古小姐：「那就要快點跟陳建州說：感恩的心感謝有你（手比愛心）做人要懂得感恩😂」。

(中時電子報)